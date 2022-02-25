Леванте в текущем сезоне отчаянно борется за выживание. В случае домашней победы над очень крепким Эльче "лягушки" остались бы на дне таблицы Ла Лиги, однако до спасительной 17-й строчки им не хватало бы уже только 6 очков. Впрочем, фаворитами пары однозначно считались гости.

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Тем не менее, Леванте настроился и оформил не просто победу, а настоящий разгром. В конце достаточно сухого первого тайма счёт открыл Моралес, а в середине более динамичного второго Де Фрутос удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте свежий Мелеро вколотил третий и последний мяч в ворота Эльче.

Таким образом, Леванте набрал 18 очков, увеличив свои шансы на спасение в элите. Ельче, имея в активе 29 баллов, остался тринадцатым.

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