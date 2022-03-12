Чемпионат Испании 2021/22, 28-й тур

Леванте – Эспаньол – 1:1

Голы: Гомес, 80 – Пуадо, 50

Гранада – Эльче – начало в 17:15

Вильяреал – Сельта – начало в 19:30

Хетафе – Валенсия – начало в 22:00

Леванте отчаянно борется за выживание, но с каждым туром положение "лягушек" становится все более трудным. Перед домашним матчем против Эспаньола они шли на дне турнирной таблицы, отставая от спасительной 17-й позиции на 7 очков, поэтому команду устраивала только победа. Впрочем, в первом тайме команды обошлись без голов.

Через 4 минуты после перерыва каталонцы ещё и вышли вперед усилиями Пуадо, однако им немного не повезло. Из-за повреждения пришлось заменить Диего Лопеса, а резервный голкипер удержать ворота "сухими" не сумел – на 80-й минуте счет сравнял Дани Гомес. 1:1! Этот гол стал последним во встрече. Ничья на "Сюидад де Валенсия".

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