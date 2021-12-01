Леванте на своем официальном сайте объявил об уходе Хавьера Перейры с должности главного тренера.

Эльче назначил наставника команды

Для "лягушек" это уже вторая отставка в течение сезона. После 8 туров выгоняли Пако Хемеса, но Перейра не смог помочь ситуации. 15 матчей без побед, последняя строчка и отставание от зоны спасения на 5 очков – таково нынешнее положение Леванте.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алессио Лиски, ранее работавший с молодежной командой левантийцев.

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