Леванте уволил второго тренера за сезон – команда до сих пор без побед и на дне таблицы
00:22 - Читати українською
Худшая команда испанской Примеры панически пытается спасать ситуацию.
Леванте на своем официальном сайте объявил об уходе Хавьера Перейры с должности главного тренера.
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Для "лягушек" это уже вторая отставка в течение сезона. После 8 туров выгоняли Пако Хемеса, но Перейра не смог помочь ситуации. 15 матчей без побед, последняя строчка и отставание от зоны спасения на 5 очков – таково нынешнее положение Леванте.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алессио Лиски, ранее работавший с молодежной командой левантийцев.
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