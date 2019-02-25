Леванте – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Реал минимально победил Леванте в 25 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Леванте – Реал.

Чемпионат Испании 2018/2019, 25-й тур

Леванте – Реал – 1:2

Голы: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бэйл, 78 (пен)

Удаление: Лопес (2-я желтая на скамейке), Рочина (2-я желтая на скамейке) – Начо (2-я желтая)

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Несмотря на статус фаворита, Реал не выглядел сильнее хозяев в первой половине игры. "Сливочные" ушли на перерыв победителями лишь благодаря реализованному пенальти.

Во втором тайме игрокам Леванте удалось сравнять счет. Ключевой эпизод поединка случился на 78-й минуте. Хавбек Реала Каземиро резко завалился на землю в штрафной соперника симулируя удар по ноге, хотя на видео четко видно, что игрок Леванте даже не коснулся бразильца. Бейл успешно реализовал пенальти, чем и принес победу "сливочным".

После 25-ти туров чемпионата Испании Реал занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 9 пунктов.

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