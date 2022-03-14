Полузащитники Кривбасса U-19 Александр Мусолитин и Даниил Панов присоединились к Леванте, сообщает официальный сайт валенсийцев.

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Отмечается, что игроки будут тренироваться в клубе в рамках акции гуманитарной помощи футболистам из Украины во время войны. К слову, оба игрока работали с главной командой Кривбасса на сборах в Турции и не успели вернуться на родину до того, как Россия вторглась на нашу территорию.

Напомним, Леванте после 28 туров идет в турнирной таблице чемпионата Испании последним, имея в своем активе 19 очков. Кривбасс ушел на зимнюю паузу вторым и являлся одним из главных претендентов на выход в УПЛ.

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