Валенсийцы после очередной неудачи остались без главного тренера.

Известный специалист Пако Лопес покинул Леванте, сообщает официальный сайт "лягушек".

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Неутешительные результаты валенсийцев заставили руководство клуба расстаться с 54-летним наставником. Последней каплей стало поражение от Мальорки (0:1) в 8-м туре Ла Лиги – команда до сих пор не знает вкуса побед в чемпионата Испании.

Напомним, Лопес возглавил команду в конце сезона 2017/18. В текущем сезоне Леванте набрал всего 4 очка и занимает в турнирной таблице Примеры восемнадцатую строчку.

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