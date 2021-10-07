Леванте объявил нового главного тренера
Новый наставник Леванте прибыл из чемпионата Китая.
Хавьер Перейра официально назначен главным тренером Леванте, сообщает официальный сайт клуба.
Хетафе официально назначил нового тренера
Контракт с испанским специалистом заключен до конца сезона с возможностью продления еще на два года, если валенсийцы не потеряют прописку в Примере. Последним клубом Перейры был китайский Хэнань Суншань Лунмэнь, который тренер покинул ради работы на родине. Также у Перейры есть опыт работы ассистентом главного тренера в Альбасете, Уотфорде, Фулхэме (где он также работал в должности спортивного директора) и других клубах.
После 8-ми туров Ла Лиги Леванте расположился на 18-й строчке турнирной таблицы.
Синхронні провали грандів, помста Суареса Куману і Барселоні, Мілан повторює успіх славетних часів Шеви – огляд вікенду