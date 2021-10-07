Хавьер Перейра официально назначен главным тренером Леванте, сообщает официальный сайт клуба.

Хетафе официально назначил нового тренера

Контракт с испанским специалистом заключен до конца сезона с возможностью продления еще на два года, если валенсийцы не потеряют прописку в Примере. Последним клубом Перейры был китайский Хэнань Суншань Лунмэнь, который тренер покинул ради работы на родине. Также у Перейры есть опыт работы ассистентом главного тренера в Альбасете, Уотфорде, Фулхэме (где он также работал в должности спортивного директора) и других клубах.

После 8-ми туров Ла Лиги Леванте расположился на 18-й строчке турнирной таблицы.

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