Леванте на последних секундах вырвал победу у Хетафе, Валенсия уступила Севилье и потеряла место в еврокубках

В рамках 38-го тура Ла Лиги состоялось 4 матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол24".

Чемпионат Испании 2019/20, 38-й тур

Леванте – Хетафе – 1:0

Гол: Коте, 90+9

Нереализированый пенальти: Мата, 71

Севилья – Валенсия – 1:0

Голы: Регилон, 56

Осасуна – Мальорка – 2:2

Голы: Лопес, 21, Перес, 68 – Агбеньену, 45+1, Будимир, 65

Эспаньйол – Сельта – 0:0

Леванте принимал Хетафе. На 34-й счет открыли гости, но после просмотра VAR на предмет офсайда взятие ворот было отменено. А на 40-й та же участь постигла и "лягушек" – тоже VAR и тоже офсайд. Больше интересных моментов в первом тайме не произошло и команды ушли на перерыв с нулевым счетом. В начале второго тайма VAR отменил еще один гол Хетафе – на этот раз из-за фола. На 71-й гости могли выйти вперед за счет пенальти, но его не смог реализовать Хайме Мата – его удар попал в стойку. Уже на последних минутах компенсированного времени Котэ, на добивании, запихал мяч в ворота. Минимальная победа Леванте.

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Валенсия приехала в гости к Севилье. Первая половина встречи была очень скучной – было лишь несколько ударов по воротам, которые без проблем брали голкиперы. Во втором тайме команды выглядели немного активнее. На 56-й Серхио Регилон выполнил мастерский индивидуальный проход, ворвался в штрафную, и шедеврально пробил в правую девятку – 1:0. Это был единственный момент стоящий внимания во второй половине встречи.

Вследствие этого поражения Валенсия с 53-ю очками опустилась на 9-ю строчку первенства и не получила шанса на участие в еврокубках, а Севилья с 70-ю пунктами осталась на 4-м месте турнирной таблицы.

Осасуна встречалась с Мальоркой. Последняя уже вылетела из Ла Лиги, а Осасуна не имела шансов на попадание в зону еврокубков, поэтому турнирного значения поединок не имел. На 21-й хозяева открыли счет. Это Лопес подхватил мяч в штрафной и мгновенно пробил низом вплотную к левой стойке. В компенсированное время островитяне сумели отыграться. Агбеньену, с безумной дистанции, мощно пробил в правый угол ворот – голкиперу не хватило считанных сантиметров, чтобы принять мяч. Во втором тайме команды обменялись голами, но до конца матча выявить сильнейшего не смогли.

Эспаньол принимал Сельту, которая находится на грани зоне вылета. Голевых моментов не было до 45+2 минуты, когда Ембарба, из пределов штрафной пробил в левую девятку – гол был отменен после просмотра VAR на предмет офсайда. Вторая половина встречи не подарила ни одного интересного момента, лишь несколько ударов от Сельты, которые без проблем парировал голкипер. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ