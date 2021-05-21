И Леванте, и Кадису в последнем туре текущего чемпионата не были нужны очки, ведь команды успешно сохранили прописку в элите. Впрочем, игра для удовольствия на 0:0 явно не входила в планы "лягушек" и "жёлтой субмарины": левантийцы не знали побед в семи матчах подряд, а андалусийцы проиграли в двух предыдущих – завершать сезон на такой ноте, конечно же, никто не желал. Словом, на Сюидад де Валенсия ожидался очень интересный поединок.

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Прогнозы оправдались. Хозяева открыли счёт уже на 8-й минуте в результате шикарной диагонали на ход Дуарте – Оскар принял передачу, прошёл по левому флангу в штрафную и выкатил пас под удар Рожеру в ближний угол. 1:0! Впрочем, уже на 15-й минуте гости забили в ответ благодаря Негредо, которому удалось замкнуть подачу Карселена. На 33-й же Кадис вообще вышел вперёд, раскатав быструю контратаку с мощным выстрелом Акапо в дальнюю девятку. 1:2!

До перерыва счёт не изменился, но на старте второго тайма Леванте удалось сравнять счет – это Мелеро воспользовался удачным отскоком в штрафной после попытки разрезного паса из глубины. 2:2! После этого команды разменялись несколькими хорошими моментами (в частности, дважды мог отличиться Рожер), однако определить победителя им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Кадис остался на двенадцатой позиции, имея 44 очка в активе. Леванте, набрав на три балла меньше, идёт четырнадцатым.

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