Испания, Ла Лига, 18-й тур

Леванте – Эйбар – 2:1

Голы: Мелеро, 65, Моралес, 77 – Инуи, 51

Кадис – Алавес – начало матча о 17:15

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Соседи по турнирной таблице – Леванте и Эйбар – провели сверхскучный первый тайм. Команд не хватило хотя бы на один удар в створ ворот и они справедливо ушли на перерыв с нулями на табло. Из интересного, разве что эпизод на 4-й минуте, когда сфера попала в руку игроку Эйбара в его штрафной, однако арбитр проигнорировал этот эпизод.

После отдыха гости неожиданно вышли вперед. Защитник Леванте под прессингом допустил детскую ошибку, потеряв мяч, и Такаси Инуи из района одиннадцатиметровой отметки точно пробил мимо голкипера. В середине второй сорокапятиминутки хозяева убежали в быструю контратаку, Хосе Луис Моралес получил заброс из глубины поля, промчался с мячом по правому флангу и прострелил во вратарскую соперника. Набегающий Гонсало Мелеро мощным ударом едва не порвал сетку. Впоследствии Хорхе де Фрутос выходил один на один с голкипером гостей, однако в последний момент отпасовал на Хосе Луиса Моралеса и тот увеличил преимущество Леванте. Сил и мощностей Эйбара на то, чтобы отыграться, не хватило.

Победа принесла Леванте 21 очко и позволила подняться на девятую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Эйбар с 19-ю баллами опустился на тринадцатую ступень.

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