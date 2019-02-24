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Леванте – Реал Мадрид: прямая трансляция

20:45 20 Читати українською
Леванте – Реал Мадрид: прямая трансляция
Леванте – Реал Мадрид: прямая трансляция

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги Реал встречается с Леванте. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го тура чемпионата Испании Леванте – Реал Мадрид начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

Леванте
до матча
28
мин
Реал Мадрид
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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Леванте Леванте
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