Леванте – Реал Мадрид: прямая трансляция

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги Реал встречается с Леванте. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го тура чемпионата Испании Леванте – Реал Мадрид начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.