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Леванте – Реал: Карвахаль шокирован решениями арбитра – судья дважды не зафиксировал игру рукой

21:53 32 Читати українською
Леванте – Реал: Карвахаль шокирован решениями арбитра – судья дважды не зафиксировал игру рукой
Даниэль Карвахаль / Marca

Защитник Реала Даниэль Карвахаль оценил арбитраж поединка 25-го тура испанской Ла Лиги против Леванте (0:1).

79’ Хосе Луис Моралес
 
79’ Хосе Луис Моралес

"Даже судейский комитет не знает, когда надо фиксировать игру рукой. Этого не знают ни судьи, ни игроки. Это странно.

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Неделю назад мы были на три очка впереди Барселоны, а теперь отстаем на два. Нельзя так засыпать", – приводит слова Карвахаля Goal.

Напомним, Реал уступил Леванте (0:1), а судья принял несколько противоречивых решений, не назначив пенальти за игру рукой в штрафной "летучих мышей".

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