Леванте – Реал: Карвахаль шокирован решениями арбитра – судья дважды не зафиксировал игру рукой

Украина — 19:13 892
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Шахтер вырвал победу над Десной – дебют VAR спас "горняков", эффектный гол Марлоса поставил точку
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Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VARУкраина — 18:51 674
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"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 515
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Динамо – Ворскла: Максимов переигрывает Михайличенко, VAR не понадобился несмотря на отмену гола, герои сборов тянутУкраина — 22 фев 2683
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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция драматичного матча УПЛ – как это былоУкраина — 22 фев 1570