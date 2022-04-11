Леванте – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча с тремя пенальти в ворота "блаугранас"
09:52 - Читати українською
Барселона дожала Леванте в 31-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
83’ Гонсало Мелеро
Педри 63’
Люк де Йонг 90+2’
63’ Педри
83’ Гонсало Мелеро
90+2’ Люк де Йонг
Хозяева на старте второго тайма пробивали два пенальти: удар Моралеса был точным, а вот выстрел Марти отразил тер Штеген. Барса ответила отличными голами Обамеянга и Педри.
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На 83-й, казалось, Леванте установил ничейный счет уже с третьего пенальти, но Люк де Йонг уже традиционно ударом головой вырвал победу для "блаугранас". Команда Хави идет второй, отставая от Реала на 12 пунктов. Леванте остается на предпоследней строчке.
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