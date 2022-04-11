Барселона дожала Леванте в 31-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Хозяева на старте второго тайма пробивали два пенальти: удар Моралеса был точным, а вот выстрел Марти отразил тер Штеген. Барса ответила отличными голами Обамеянга и Педри.

Барселона в компенсированное время вырвала тяжелую победу над Леванте - "лягушки" пробили три пенальти в битве с пятью голами