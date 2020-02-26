Левандовски заслуживает "Золотой мяч", он на одном уровне с Месси и Роналду, – Алаба

Защитник Баварии Дэвид Алаба рассыпался в комплиментах своему звездному одноклубнику Роберту Левандовски.

"Можно ли Левандовски сравнивать с Месси и Роналду? Думаю, да. Он – игрок мирового класса, нападающий мирового уровня. Мы все знаем, что он умеет забивать, а в матче с Челси он продемонстрировал другую свою сторону, раздавая передачи. Левандовски очень важен для Баварии, мы благодарны ему за то, что он есть у нас.

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Роберт еженедельно показывает, что он – один из лучших, а, может, и лучший форвард в мире. Он забивает почти в каждой игре. Думаю, Левандовски заслуживает того, чтобы быть на вершине, чтобы о нем говорили, как о Месси и Роналду. Он заслуживает "Золотой мяч". Я вижу, как он работает каждый день. "Золотой мяч" стал бы для него заслуженной наградой", – цитирует Алабу Goal.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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