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Левандовски заслуживает "Золотой мяч", он на одном уровне с Месси и Роналду, – Алаба

14:58 46 Читати українською
Левандовски заслуживает "Золотой мяч", он на одном уровне с Месси и Роналду, – Алаба
Левандовски и Алаба / Reuters

Защитник Баварии Дэвид Алаба рассыпался в комплиментах своему звездному одноклубнику Роберту Левандовски.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

"Можно ли Левандовски сравнивать с Месси и Роналду? Думаю, да. Он – игрок мирового класса, нападающий мирового уровня. Мы все знаем, что он умеет забивать, а в матче с Челси он продемонстрировал другую свою сторону, раздавая передачи. Левандовски очень важен для Баварии, мы благодарны ему за то, что он есть у нас.

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Роберт еженедельно показывает, что он – один из лучших, а, может, и лучший форвард в мире. Он забивает почти в каждой игре. Думаю, Левандовски заслуживает того, чтобы быть на вершине, чтобы о нем говорили, как о Месси и Роналду. Он заслуживает "Золотой мяч". Я вижу, как он работает каждый день. "Золотой мяч" стал бы для него заслуженной наградой", – цитирует Алабу Goal.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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Теги
Челси - Бавария Бавария Бавария Германия Золотой мяч Роберт Левандовски Роберт Левандовски Дэвид Алаба Дэвид Алаба
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