В матче 3-го тура Лиги наций Польша на своем поле принимала сборную Италии и сумела удержать свои ворота на замке – финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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В составе "Кадры" с первых минут вышел Роберт Левандовски, пропустивший несколько предыдущих поединков. На 83-й минуте нападающий Баварии покинул поле. Как оказалось, причиной замены стала травма – повреждение голеностопа, сообщает издание Sport.pl. Левандовски досматривал игру на скамейке запасных, при этом его нога была завернута в пакет со льдом.

Однако, как оказалось впоследствии, травма оказалась не такой серьезной и форвард сможет помочь своей команде в матче 4-го тура ЛН против Боснии и Герцеговины, который состоится уже в ближайшую среду, 14 октября, в 21:45.

Интересно, что Роберта заменили в официальном матче за национальную команду впервые за пять лет. Последний раз это произошло в сентябре 2015 года в поединке против Гибралтара (8:1).

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