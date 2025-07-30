Форвардом Барселоны Робертом Левандовски до сих пор интересуются клубы с Ближнего Востока.

Саудовская Аравия уже несколько сезонов мечтает привлечь Роберта Левандовски в свой чемпионат. Учитывая, что у поляка остался лишь год по контракту с Барселоной, саудовцы надеются оформить трансфер уже этим летом.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Саудовская Аравия готова предложить форварду контракт на три или четыре года, а также "астрономическую зарплату". Левандовски несколько раз заявлял, что счастлив в Барселоне и не собирается покидать клуб.

"Кулес" тоже готовы продолжать сотрудничество с Робертом, но с пониманием отнесутся, если он захочет покинуть клуб. Отмечается, что уход 36-летнего форварда маловероятен.

Напомним, Левандовски присоединился к Барселоне в 2022 году. Всего за "блаугранас" он сыграл в 147 матчах, в которых забил 101 гол и отдал 20 ассистов. Роберт выигрывал с клубом два титула чемпиона Испании, Кубок Испании и дважды Суперкубок.

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