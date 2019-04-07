Левандовски заинтересовал двух грандов АПЛ – он может снова работать с бывшим наставником

Нападающий Баварии Роберт Левандовски может перейти в один из двух грандов АПЛ и сойтись со своим бывшим тренером.

Челси и Ливерпуль нацелились на Роберта Левандовски, сообщает Mirror. "Синие" уже контактировали с представителями поляка.

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Напомним, "синие" находятся под трансферным баном от ФИФА, но планируют подать апелляцию в Лозанну и обжаловать решение.

В Ливерпуле Роберт может сойтись со своим бывшим наставником Юргеном Клоппом, с которым они вместе дважды выигрывали Бундеслигу, находясь в Боруссии Дортмунд.