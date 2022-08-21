Левандовски уже на 44 секунде игры с Реалом Сосьедад открыл счет, забив первый официальный гол за каталонцев.

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Гол сделал Алехандро Бальде, который протянул мяч почти через все поле и отдал на Роберта в штрафную – тот легким касанием закатил мяч в ворота. Интересно, что Левандовски сегодня, 21 августа, отмечает свое 34-летие.

Отметим, что поляк летом стал игроком Барселоны и забивал за "блаугранас" в товарищеском матче с Пумасом. В игре 1-го тура с Райо Вальекано Роберт, как и другие его партнеры, не смог забить.

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