Роберт Левандовски отметился голом в ворота Овьедо (3:1) в шестом туре Ла Лиги. Для 37-летнего польского форварда забитый мяч стал 104 в футболке Барселоны во всех турнирах.

Левандовски понадобилось 153 матча, чтобы оформить 104 гола. Во время выступлений за Боруссию Д поляк забил 103 мяча за 187 встреч, но тогда форвард был на 11 лет моложе.

Стоит заметить, что Левандовски присоединился к "кулес" летом 2022 года. С Барселоной нападающий дважды завоевывал титул чемпиона Испании, выигрывал Кубок Испании и дважды Суперкубок.

