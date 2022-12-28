"Я не фанат этой идеи. Мы и так уже проводим немало матчей каждый год. Много тяжелых поединков, много тяжелых недель, в течение которых мы готовимся к сезону или крупным турнирам.

Европейские сборные намерены выйти из ФИФА из-за возможной реформы чемпионата мира, – СМИ

Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что изменит привычное расписание, нужно также думать и о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, то период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужны периоды отдыха", – цитирует Левандовски ESPN .

Напомним, ФИФА уже долгое время обдумывает вариант реформы Мундиаля, но большинство представителей футбола не в восторге от этой идеи.