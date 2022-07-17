Нападающий уже отправился в Майами, где "сине-гранатовые" начали свое заокеанское турне.

Роберт Левандовски стремится как можно скорее официально завершить переход в Барселону. После прощания с Баварией нападающий вернулся в Испанию, где вместе с семьей проводил отпуск. Из Мальорки поляк транзитом через Мадрид вылетел во Флориду, сообщает Mundo Deportivo.

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Там уже находится Барселона во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой. Левандовски в США пройдет медосмотр и подпишет контракт с "сине-гранатовыми". Если все пройдет успешно, 33-летний форвард сможет дебютировать за Барсу уже в среду, 20 июля. В три ночи по киевскому времени каталонцы сыграют против Интера Майами.

Напомним, Барселона заплатит Баварии за Левандовски 45 млн евро без учета бонусов. Оба клуба уже подтвердили договоренность. Роберт подпишет соглашение на 4 сезона и будет зарабатывать больше, чем в Мюнхене.

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