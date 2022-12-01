Накануне сборная Польши проиграла Аргентине с приемлемым счетом и вышла в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала соперником "Кадры" станут действующие чемпионы мира французы.

ЧМ-2022: Франция и Аргентина получили соперников в 1/8 финала

"Франция – фаворит. Мы знаем, какие у них игроки, но мы должны воспользоваться этим, постараться сделать все возможное и бороться. Мы знаем, что Франция – действующие чемпионы мира и что они могут выиграть еще один Мундиаль.

В первую очередь, нам действительно нужно прибавлять, если мы хотим создать им проблемы, и, в частности, предлагать больше возможностей в атаке. У них отличная команда, но мы видели их игру против Туниса. Так что все возможно. Для нас это будет большим вызовом. Придется играть лучше, чем сегодня", – цитирует Левандовские RMC Sport.

Аргентина растоптала Польшу, а друг Украины стал героем, выиграв дуэль у Месси – "Кадра" прошмыгнула в плей-офф ЧМ-2022