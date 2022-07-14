Бавария начала подготовку к сезону, а Левандовски, ожидая трансфера в Барселону, тоже работает с командой. В среду Роберт опоздал на тренировку на 6 минут, сегодня поляк приехал на 2 минуты позже нужного времени, сообщает Bild.

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Немецкая пресса предполагает, что таким образом Левандовски выражает молчаливый протест. На первой тренировке форвард явно не выкладывался, но уже на второй показал готовность работать по полной и дружески разговаривал с партнерами, добавляет журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Напомним, 33-летний нападающий еще в мае открыто заявил о своем намерении покинуть Мюнхен и присоединиться к Барселоне. Но каталонцам нужно заплатить 50 млн евро. Бавария выбрала жесткую позицию, имея действующий контракт нападающего еще на год.

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