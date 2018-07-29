Левандовски все еще может перейти в Реал

Нападающий Баварии Роберт Левандовски хочет покинуть клуб.

29-летний польский форвард не хочет продолжать карьеру в Баварии, а рассматривает вариант с переходом в Реал, сообщает Marca.

По информации издания, агент Левандовски Пини Захави отправился в Мадрид на переговоры с руководством "сливочных".

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Бавария не желает расставаться с нападающим, контракт которого с немецким клубом рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне Роберт провел 48 матчей в составе Баварии и забил 41 гол.

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