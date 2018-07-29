toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - АРСЕНАЛ-КИЕВ КАРПАТЫ - ЧЕРНОМОРЕЦ ТРАНСФЕРЫ

Левандовски все еще может перейти в Реал

15:55 7 Читати українською
Левандовски все еще может перейти в Реал
Роберт Левандовски / Фото ФК Бавария

Нападающий Баварии Роберт Левандовски хочет покинуть клуб.

29-летний польский форвард не хочет продолжать карьеру в Баварии, а рассматривает вариант с переходом в Реал, сообщает Marca.

По информации издания, агент Левандовски Пини Захави отправился в Мадрид на переговоры с руководством "сливочных".

Левандовски останется в Баварии

Бавария не желает расставаться с нападающим, контракт которого с немецким клубом рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне Роберт провел 48 матчей в составе Баварии и забил 41 гол.

Реал остался без "Золотого мяча" – такого не было 18 лет

Теги
Трансферы Реал Мадрид Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Германии Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Германия Трансферы Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
0
мин
Авангард
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук