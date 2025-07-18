Как сообщает Meczyki, нападающий Барселоны возвращается в сборную Польши, полностью к услугам нового тренера Яна Урбана и готов сыграть в сентябрьских матчах.

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Напомним, что причиной конфликта стало то, что Левандовски пропустил июньское собрание команды, сославшись на физическое и психологическое истощение после тяжелого сезона. Все было согласовано с тогдашним наставником Михалом Пробежом. Перед матчем с Финляндией произошло настоящее потрясение – Пробеж забрал у Левандовски капитанскую повязку, а сам игрок заявил, что не будет выступать за сборную под руководством этого тренера.

После поражения в Хельсинки наставник подал в отставку, а вместо него был назначен Ян Урбан. Новый тренер сразу заявил, что сделает все возможное для возвращения Левандовски: "Я со своей стороны сделаю все, чтобы Роберт вернулся, потому что мы не можем себе позволить его отсутствие".

Вопрос с капитанством остается открытым, однако, по информации источника, Левандовски не требует возвращения повязки – он согласился вернуться независимо от того, кто получит статус капитана.

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