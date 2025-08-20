Левандовски возобновил тренировки с Барселоной, но, возможно, не выйдет в стартовом составе на матч против Леванте. Об этом информирует Diario Sport. Ферран Торрес выйдет на поле с первых минут, тогда как Левандовски, вероятно, останется на скамейке запасных.

Напомним, что 8 августа поляк получил травму левого подколенного сухожилия. Он пропустил матч Кубка Гампера против Комо, а также встречу 1-го тура Ла Лиги против Мальорки.

Ранее известный краковский физиотерапевт и остеопат Кшиштоф Ямка заявлял, что такие травмы станут более распространенными, особенно учитывая возраст игрока.

