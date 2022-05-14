"Возможно, я сыграл последний матч за Баварию. Не могу сказать на сто процентов, но вполне возможно. Мы хотим найти лучшее решение для себя и клуба", – сказал Левандовски в эфире Viaplay.

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К слову, контракт 33-летнего поляка с Баварией рассчитан до лета 2023 года. Мюнхенцы предлагали продлить сотрудничество, но футболист отказался. Он хочет попробовать свои силы в другой команде, вероятнее всего это будет Барселона.

Заметим, что нынешний сезон стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

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