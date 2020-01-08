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Левандовски возглавил Брук-Бет Термалицу

8 января 21:50 213 Читати українською
Левандовски возглавил Брук-Бет Термалицу
Мариуш Левандовски / ФК Брук-Бет Термалица

Обладатель Кубка УЕФА в составе Шахтера Мариуш Левандовски снова взялся за тренерскую работу.

Бывший защитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски возглавил польскую команду Брук-Бет Термалица, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта пока не известны.

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Команда 40-летнего специалиста базируется в селе Нецеча в гмине Жабно Тарновского уезда Малопольского воеводства на юге Польши и представляет второй по силе дивизион страны. После 20-ти туров команда занимает десятую строчку турнирной таблицы.

Напомним, Левандовски начинал карьеру тренера в клубе Заглембе, где работал с 2017 по 2018 годы.

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