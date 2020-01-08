Левандовски возглавил Брук-Бет Термалицу

Обладатель Кубка УЕФА в составе Шахтера Мариуш Левандовски снова взялся за тренерскую работу.

Бывший защитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски возглавил польскую команду Брук-Бет Термалица, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта пока не известны.

В топ-10 самых дорогих игроков УПЛ попали четверо украинцев

Команда 40-летнего специалиста базируется в селе Нецеча в гмине Жабно Тарновского уезда Малопольского воеводства на юге Польши и представляет второй по силе дивизион страны. После 20-ти туров команда занимает десятую строчку турнирной таблицы.

Напомним, Левандовски начинал карьеру тренера в клубе Заглембе, где работал с 2017 по 2018 годы.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду