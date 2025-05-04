Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против Интера.

Ганси Флик может рассчитывать на Левандовски в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Интером, информирует Mundo Deportivo. Сообщается, что 36-летний польский нападающий вернулся к тренировкам в общей группе Барселоны.

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Согласно источнику, вероятно, Роберт начнет матч против "неррадзурри" на скамейке запасных, но может появиться на поле в случае необходимости. Ожидается, что Ферран Торрес выйдет в стартовом составе на позиции форварда.

Матч Интер – Барселона состоится во вторник, 6 мая. В первой встрече была зафиксирована ничья 3:3.

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