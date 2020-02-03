Левандовски в восьмой раз признан лучшим футболистом Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски снова удостоился высокой награды на родине.

Форвард Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Польши в 2019 году по версии престижного местного журнала "Piłka Nożna", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. 31-летний футболист получил это признание уже восьмой раз (впервые – в 2011 году).

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"Каждый приз, каждая награда – это не только подтверждение того, что следовало выжимать из себя максимум, но еще и дополнительная мотивация работать еще тяжелее в следующем году. Спасибо за награду и звание Футболиста года 2019 в Польше. Спасибо всем поклонникам за поддержку, благодаря вам я сильнее", – написал игрок на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Левандовски уже забил 22 гола в 20 матчах и повторил рекорд Бундеслиги 1967 года, ранее принадлежавший Герду Мюллеру: в сезоне 1972/73 легенда Баварии тоже забил 22 мяча в 20 поединках.

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