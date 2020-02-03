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Левандовски в восьмой раз признан лучшим футболистом Польши

12:49 7 Читати українською
Левандовски в восьмой раз признан лучшим футболистом Польши
Роберт Левандовски / Твиттер ФК Бавария

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски снова удостоился высокой награды на родине.

Форвард Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Польши в 2019 году по версии престижного местного журнала "Piłka Nożna", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. 31-летний футболист получил это признание уже восьмой раз (впервые – в 2011 году).

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"Каждый приз, каждая награда – это не только подтверждение того, что следовало выжимать из себя максимум, но еще и дополнительная мотивация работать еще тяжелее в следующем году. Спасибо за награду и звание Футболиста года 2019 в Польше. Спасибо всем поклонникам за поддержку, благодаря вам я сильнее", – написал игрок на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Левандовски уже забил 22 гола в 20 матчах и повторил рекорд Бундеслиги 1967 года, ранее принадлежавший Герду Мюллеру: в сезоне 1972/73 легенда Баварии тоже забил 22 мяча в 20 поединках.

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Każda nagroda, każde wyróżnienie to nie tylko potwierdzenie, że warto było dawać z siebie wszystko, ale to także dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy w kolejnym roku. Bardzo dziękuje za nagrodę i tytuł Pilkarza Roku 2019 w Polsce, a także wskazanie Reprezentacji Polski, której jestem kapitanem - drużyną roku #PiłkaNożna. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, dzięki Wam jestem silniejszy #Polska #RL9 Each award is not only a confirmation that it was worth the work, but it is also an additional motivation to work even harder. Thank you very much for the award and the title of Footballer of the Year 2019 in Poland, as well as for naming the Polish National Team of which I am the captain - the team of the year #PiłkaNożna. Thank you to all supporters, thanks to you I am stronger!

Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9)

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Бавария Бавария Польша Польша Мир Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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