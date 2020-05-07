toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Левандовски во второй раз стал отцом – звезда Баварии похвастался фото с новорождённой

06:00 22 Читати українською
Левандовски во второй раз стал отцом – звезда Баварии похвастался фото с новорождённой
Роберт и Анна Левандовски / фото из соцсетей

В семье нападающего Баварии Роберта Левандовски пополнение. Жена подарила поляку дочь, которую назвали Лора.

Радостную новость сообщил сам счастливый отец в своем Инстаграми: "Привет, крошка! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец, мама".

Топ-10 лучших трансферов свободных агентов – Левандовски возглавил рейтинг

Добавим, что форвард сборной Польши женат на профессиональной каратистке Анне Левандовски. 4 мая 2017 года у пары родилась первая дочь – Клара.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию летом 2014-го из дортмундской Боруссии на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний поляк сыграл 23 матча чемпионата Германии, в которых стал автором 25 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Главные новости футбола 6 мая: Германия и другие страны возобновляют чемпионаты, Дибала преодолел коронавирус
07:00
5
Теги
Бавария Бавария Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
21
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук