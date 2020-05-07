Левандовски во второй раз стал отцом – звезда Баварии похвастался фото с новорождённой

Роберт и Анна Левандовски / фото из соцсетей

В семье нападающего Баварии Роберта Левандовски пополнение. Жена подарила поляку дочь, которую назвали Лора.

Радостную новость сообщил сам счастливый отец в своем Инстаграми: "Привет, крошка! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец, мама".

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Добавим, что форвард сборной Польши женат на профессиональной каратистке Анне Левандовски. 4 мая 2017 года у пары родилась первая дочь – Клара.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию летом 2014-го из дортмундской Боруссии на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний поляк сыграл 23 матча чемпионата Германии, в которых стал автором 25 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

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