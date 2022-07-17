32-летний немец в Instagram простился с поляком. "Всего лучшего в будущем! Это были особые 8 лет со многими голами и трофеями, взлетами и падениями, но всегда с уважением и победоносным духом", – написал форвард.

Барселона официально подтвердила переход Левандовски из Баварии

Особое внимание подписчиков привлекло второе фото в посте Мюллера, где Левандовски "оказался" на месте Майкла Джордана, а Томас – на месте Скотти Пиппена. Легенды баскетбола в свое время выступали за Чикаго Буллз и посодействовали 6 триумфам в НБА.

Напомним, Барселона заплатит Баварии за Роберта 45 миллионов евро. Сам поляк подпишет с "блаугранас" контракт на три года с опцией продления на один. Уже сегодня должно состояться медицинское обследование.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж