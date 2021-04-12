Польский форвард приступил к беговым тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

ПСЖ – Бавария: Мюллер озвучил первую цель реванша в 1/4 финала Лиги чемпионов

Левандовски продолжает восстанавливаться от травмы колена. Нападающий получил повреждение в лагере национальной команды в конце марта и вылетел ориентировочно на месяц. Несмотря на положительную динамику выздоровления, участие Левандовски в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ исключено. В заявку "ротен" на поединок он не попал.

К слову, в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча.

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