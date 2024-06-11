Польский нападающий в матче против Турции получил травму и покинул поле сразу после стартового свистка. Учитывая, что сборная Польши уже потеряла Арека Милика, который не сыграет на Евро-2024, повреждение Роберта Левандовски вызвало большое беспокойство.

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Как сообщает Meczyki.pl, форвард сможет принять участие в дебютном матче Польши на Евро. Его повреждение оказалось не серьезным. Во время матча Левандовски почувствовал незначительное мышечное ушибление. Роберт надеется, что за пять дней полностью сможет подготовиться к игре.

Напомним, что сборная Польши сыграет против Нидерландов в воскресенье, 16 июня.

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