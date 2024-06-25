Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж решил кардинально изменить основной состав команды на игру против Франции в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Для "Кадры" последний матч в группе не имеет никакого турнирного значения. Польша после поражения от Австрии (1:2) официально оформила вылет из Евро-2024.

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Как информирует Meczyki, Михал Пробеж решил существенно изменить состав на матч против Франции. Роберт Левандовски, который выходил против австрийцев только на замену, должен начать игру с первых минут. Войцеха Щенсны в воротах заменит Лукаш Скорупски. Для 28-летнего голкипера это будет дебют на Евро.

Если в обороне Пробеж не планирует больших перестановок, то в полузащите свое место сохранит только Петр Зелиньски, а его позиция будет более атакующей. Не исключено появление Модера, Дамиана Шимански. Ожидается, что с первых минут на поле также появится Кацпер Урбански.

Напомним, Польша и Франция сыграют 25 июня. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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