“Левандовски уже давно не тот. Он уже с ярмарки футбольной. А наши все "ребята" растут и идут вперед в своем развитии. Однако, Польша точно не ниже классом Украины, потому что у них сейчас сильнее внутренний чемпионат. Да, жаль, но сейчас Экстракляса лучше, чем УПЛ. Польский футбол на подъеме, развивается. И у них, как и у нас, немало игроков, которые очень неплохо выступают в Европе.

Однако, представители сборной Украины, наши легионеры из Европы, значительно звезднее. Тот же Довбик превзошел Левандовски в Ла Лиге.

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А еще у нас есть Мудрик, который еще не раскрыл свой потенциал на полную. Не забываем и про Судакова, который будет стараться максимально хорошо себя зарекомендовать. И Михаил, и Георгий сейчас еще только формируются. Они еще не показали свой полный потенциал.

Вот Роман Яремчук уже сформированный футболист, но у него что-то постоянно идет не так: то травмы, то эти переходы туда-сюда и он не играет стабильно нигде ... Возможно, на Евро он наконец покажет, что действительно является бомбардиром.

Что касается Довбика, то он тоже еще не полностью показал все, на что способен. Уверен, он, если не летом, то позже все же перейдет в еще более серьезный клуб, чем Жирона. Пойдет дальше, на повышение, будет иметь возможность еще громче заявить о себе. У него все задатки к этому есть.

Как резюме – если брать по именам, то наша сборная индивидуально все же превосходит поляков", – заявил Кварцяный в комментарии Українському футболу.

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