Левандовски установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первом круге – у поляка есть запас для улучшения
Нападающий Баварии Роберт Левандовски не собирается сбрасывать обороты в 2021 году.
Поляк забил свой очередной мяч в матче 16 тура Бундеслиги против Аугсбурга. В целом это 21 гол Левандовски в текущем чемпионате Германии.
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Звезда Баварии установил рекорд по количеству мячей в первом круге Бундеслиги, сообщает Opta. Нападающий сыграл в 15 турах из 16-ти и еще имеет возможность повысить планку – 20 января мюнхенский гранд завершит первый круг выездом в Аугсбург.
Добавим, что ближайшим преследователем Левандовски в гонке бомбардиров Бундеслиги является Эрлинг Холанд – 12 голов в 11 матчах.
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