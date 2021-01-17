Нападающий Баварии Роберт Левандовски не собирается сбрасывать обороты в 2021 году.

Поляк забил свой очередной мяч в матче 16 тура Бундеслиги против Аугсбурга. В целом это 21 гол Левандовски в текущем чемпионате Германии.

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Звезда Баварии установил рекорд по количеству мячей в первом круге Бундеслиги, сообщает Opta. Нападающий сыграл в 15 турах из 16-ти и еще имеет возможность повысить планку – 20 января мюнхенский гранд завершит первый круг выездом в Аугсбург.

Добавим, что ближайшим преследователем Левандовски в гонке бомбардиров Бундеслиги является Эрлинг Холанд – 12 голов в 11 матчах.

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