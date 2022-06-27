Левандовски установил дедлайн для перехода в Барселону – поляк не хочет тренироваться с разгневанными партнерами
Роберт Левандовски надеется стать игроком Барселоны в ближайшие недели.
Бомбардир Баварии установил каталонцам дедлайн – 12 июля, сообщает AS.
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Именно в этот день Левандовски должен вернуться в расположение мюнхенцев и начать подготовку к следующему сезону. Впрочем, 33-летний поляк вообще не хочет заниматься с партнерами, которые недовольны его поведением в последние недели. Главный тренер Барсы Хави Эрнандес также настаивает на том, чтобы Роберт присоединился к новой команде как можно скорее.
Проблемой остается позиция Баварии. Мюнхенцы жестко выступают за сохранение бомбардира, у которого еще год действующего контракта.
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