Бомбардир Баварии установил каталонцам дедлайн – 12 июля, сообщает AS.

Бавария требует у Барселоны 60 миллионов за Левандовски

Именно в этот день Левандовски должен вернуться в расположение мюнхенцев и начать подготовку к следующему сезону. Впрочем, 33-летний поляк вообще не хочет заниматься с партнерами, которые недовольны его поведением в последние недели. Главный тренер Барсы Хави Эрнандес также настаивает на том, чтобы Роберт присоединился к новой команде как можно скорее.

Проблемой остается позиция Баварии. Мюнхенцы жестко выступают за сохранение бомбардира, у которого еще год действующего контракта.

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