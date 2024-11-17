Барселона может рассчитывать на возвращение как минимум одного лидера на игру с Сельтой в 14 туре Ла Лиги.

Ламин Ямал получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:2) – ожидалось, что он пропустит 2-3 недели.

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По информации AS, вингер Барселоны может пропустить игру против Сельты, которая запланирована на 23 ноября. Ламин до сих пор испытывает дискомфорт. Решение о его участии в матче будет принято в ближайшие дни. В лучшем случае Ямал сможет выйти на поле на 20 минут.

Что касается Роберта Левандовски, который получил травму спины в игре против Реала Сосьедада (1:0), то он полностью восстановился и примет участие в следующем матче Барселоны.

К слову, "кулес" сейчас возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своем активе 33 балла. Реал набрал 27 очков и находится на второй строчке.

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