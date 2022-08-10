"Нет! Это не должно произойти на групповой стадии. Это слишком рано и было бы странным ощущением для меня. У меня одно требование к жеребьевке – пожалуйста, только не встреча с Баварией.

Левандовски и Бавария окончательно уладили конфликт – подарки и теплые слова на прощание

Как меня примут на Альянц-Арене? Не знаю, надеюсь, положительно. У меня будут только положительные воспоминания о времени, проведенном в Баварии. История с этим клубом навсегда останется в моем сердце", – приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, этим летом поляк жестко выбивал себе переход в Барселону и достиг своего. Трансфер 33-летнего бомбардира стоил 40 млн евро+10 млн бонусами.

"Чувствую себя ребенком, у которого новая игрушка": интервью Левандовски – о переходе в Барселону и шансах взять ЗМ