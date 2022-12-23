Хави Эрнандес и его тренерский штаб все же получили не слишком приятные новости перед возобновлением испанского чемпионата.

16 ноября дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировал поляка на 3 матча из-за выходок в 14 туре Примеры против Осасуны (2:1). Форвард заработал два "горчичника" и якобы пренебрежительно отнесся к арбитру, что-то показав пальцем у носа.

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Барселона подала апелляцию, но апелляционный комитет ее отклонил. Каталонцы пошли еще дальше – в Спортивный арбитражный суд Испании. Однако и там апелляция не была принята, сообщает CCMA . Следовательно, Левандовски точно не будет участвовать в матчах Ла Лиги против Эспаньола, Атлетико и Бетиса (31 декабря, 8 и 12 января соответственно).

Напомним, подопечные Хави ушли на перерыв лидерами чемпионата Испании. Роберт забил за "сине-гранатовых" 18 мячей во всех турнирах, сыграв 19 поединков.