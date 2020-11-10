Форвард Баварии Роберт Левандовски не слишком переживает из-за отсутствия "Золотого мяча" в 2020 году.

Бомбардир мюнхенцев получил подарок от соотечественника – польского рэпера Кубы Грабовски, более известного под псевдонимом Quebonafide.

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Как известно, издание France Football отказалось от вручения "Золотого мяча" в 2020 году, и именно Левандовски считался главным претендентом на награду. Грабовски решил хоть как-то утешить нападающего Баварии. Рэпер собственноручно изготовил копию приза из кубиков LEGO. Польские звезды даже сделали общую фотографию, которую Роберт опубликовал в Instagram.

Добавим, что Левандовски сверхмощно начал и новый сезон – 11 матчей, 13 голов и 5 ассистов.

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