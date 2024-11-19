Форвард Барселоны Роберт Левандовски может остаться в клубе на более долгий срок.

36-летний польский форвард намерен подписать новый контракт с каталонским клубом до 2027 года, сообщает Diario Sport.

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Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года, однако может быть автоматически продлено при условии участия Роберта в половине матчей команды. Отмечается, что руководство Барселоны довольно выступлениями нападающего, особенно отмечая его влияние на молодых игроков.

К слову, в текущем сезоне 36-летний форвард забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах.

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