Чемпионы Англии пристально следят за ситуацией Роберта Левандовски в Баварии, информирует Daily Mail.

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Приоритетом Манчестер Сити остается Харри Кейн, однако Тоттенхэм не собирается продавать своего бомбардира. Левандовски может оказаться более доступным вариантом. Поляк не скрывает желания попробовать свои силы в новом чемпионате. Контракт Роберта с Баварией рассчитан еще на два года.

Добавим, что в прошлом сезоне Левандовски провел 40 матчей, в которых отметился 48 голами и 9 ассистами. Нынешняя цена форварда за Transfermаrkt – 60 млн евро.

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