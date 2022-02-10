Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) традиционно подвела итоги 2021 года.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски установил рекорд IFFHS, забрав сразу 4 награды (ранее максимально один игрок получал по 2 статуэтки – Лионель Месси и Криштиану Роналду).

Роналду проголосовал за Левандовски – у Месси был другой фаворит на The Best

Поляк победил в номинациях: "Лучший игрок мира", "Лучший бомбардир в топ-лигах", "Лучший бомбардир по итогам календарного года" и "Лучший бомбардир в международных турнирах".

"Стать первым футболистом, получившим 4 награды IFFHS за один год, – большая честь! Большое спасибо всем, кто сопровождал меня в моем футбольном приключении", – написал Роберт в Instagram.

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