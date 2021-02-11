Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
23:42 - Читати українською
Организаторы клубного ЧМ не забыли также и о индивидуальных наградах, которые достались не только игрокам Баварии.
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Форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим игроком чемпината мира. Поляк сумел в полуфинале отличиться двумя голами в ворота Аль-Ахли.
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Серебряную награду получил французский нападающий Тигрес Жиньяк, а бронзовая статуэтка досталась защитнику мюнхенского клуба Йозуа Киммиху.
Напомним, Бавария в финале одолела Тигрес и стала триумфатором турнира. В матче за третье место египетский Аль-Ахли неожиданно одолел Палмейрас.
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