Организаторы клубного ЧМ не забыли также и о индивидуальных наградах, которые достались не только игрокам Баварии.

Форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим игроком чемпината мира. Поляк сумел в полуфинале отличиться двумя голами в ворота Аль-Ахли.

Пижонство игрока Палмейраса и роковой промах экс-форварда Шахтера в видеообзоре матча против Аль-Ахли

Серебряную награду получил французский нападающий Тигрес Жиньяк, а бронзовая статуэтка досталась защитнику мюнхенского клуба Йозуа Киммиху.

Напомним, Бавария в финале одолела Тигрес и стала триумфатором турнира. В матче за третье место египетский Аль-Ахли неожиданно одолел Палмейрас.

Бавария – чемпион мира! Мюнхенцы одолели Тигрес и повторили уникальный рекорд Барселоны