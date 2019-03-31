toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Левандовски сообщил, что имел возможность перейти во французский клуб

15:00 5 Читати українською
Левандовски сообщил, что имел возможность перейти во французский клуб
Роберт Левандовски / фото из соцсетей

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признался, что мог покинуть мюнхенский клуб.

"Лучший "девятый номер" в мире? Я делаю все, чтобы это было именно так, но я не думаю о том, я – номер один. Каждый раз, я должен доказывать это на поле. Идеал – я забиваю и команда выигрывает. Я очень доволен своей карьерой, я играю за один из лучших клубов мира.

Хаверц намекнул на переход в Баварию

У нас в команде уже есть трое французов. У меня фантастические отношения с Франком Рибери, очень смешным парнем, ему 35 или 36 лет, но он супер-профессионал на и за пределами поля. Кингсли Коман тоже прекрасен, с огромным потенциалом, и он может стать супер-игроком, он быстрый в работе с мячом. Толиссо получил травму, но он всегда хорошо играет с нами.

Павар? Я уже играл против него, он очень хороший игрок. Переход в Баварию – новый шаг в его карьере, это очень хороший трансфер для нас. Эрнандеса я тоже знаю. Раньше здесь было много испанских игроков, а теперь мы все будем вынуждены изучать французский язык.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

У меня уже была возможность перейти в клуб из Франции в прошлом. Жена хочет, чтобы я перебрался в Париж? Я никогда не слышал ничего более глупого. Это не имеет ничего общего с реальностью", – цитирует Левандовски Téléfoot.

Теги
Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес Бенжамен Павар Бенжамен Павар Франк Рибери Франк Рибери Роберт Левандовски Роберт Левандовски Корентен Толиссо Корентен Толиссо Кингсли Коман Кингсли Коман Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук