Левандовски сообщил, что имел возможность перейти во французский клуб

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признался, что мог покинуть мюнхенский клуб.

"Лучший "девятый номер" в мире? Я делаю все, чтобы это было именно так, но я не думаю о том, я – номер один. Каждый раз, я должен доказывать это на поле. Идеал – я забиваю и команда выигрывает. Я очень доволен своей карьерой, я играю за один из лучших клубов мира.

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У нас в команде уже есть трое французов. У меня фантастические отношения с Франком Рибери, очень смешным парнем, ему 35 или 36 лет, но он супер-профессионал на и за пределами поля. Кингсли Коман тоже прекрасен, с огромным потенциалом, и он может стать супер-игроком, он быстрый в работе с мячом. Толиссо получил травму, но он всегда хорошо играет с нами.

Павар? Я уже играл против него, он очень хороший игрок. Переход в Баварию – новый шаг в его карьере, это очень хороший трансфер для нас. Эрнандеса я тоже знаю. Раньше здесь было много испанских игроков, а теперь мы все будем вынуждены изучать французский язык.

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У меня уже была возможность перейти в клуб из Франции в прошлом. Жена хочет, чтобы я перебрался в Париж? Я никогда не слышал ничего более глупого. Это не имеет ничего общего с реальностью", – цитирует Левандовски Téléfoot.