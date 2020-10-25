"Я надеюсь, что мы еще долго сможем поддерживать эту форму. Мы всегда хотим показывать наш лучший футбол. Если у нас есть шансы на победу – как это было сегодня – мы стараемся как можно раньше решить исход матча.

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После 3:0 все уже было решено, поэтому в оставшиеся 30 минут мы могли немного сбавить обороты. Статистика для меня не так важна. Я полностью сосредоточен на команде и на игре. В текущей ситуации, когда мы играем каждые три дня, нужно соблюдать осторожность. До конца года нам предстоит сыграть в огромном количестве матчей", - поделился Левандовски в комментарии официальному сайту Баварии.

К слову, Левандовски провел в текущем сезоне 8 матчей в составе Баварии, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста.

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