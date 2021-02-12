Форвард Баварии Роберт Левандовски стал соавтором единственного забитого гола в ворота Тигрес – правда, не совсем по спортивному принципу.

Единственный гол во встрече был забит Бенжаменом Паваром, которому мяч скинул польский форвард. Арбитры просмотрели видеоповтор на предмет возможного офсайда у Левандовски, однако не заметили игры рукой.

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"Замечательное решение, если он попал в офсайд, но непреднамеренная рука Левандовски также наказывается", – отметил экс-арбитр ФИФА Антонио Родригес в твиттере.

Напомним, мюнхенцы минимально обыграли мексиканский Тигрес (1:0) и стали Клубными чемпионами мира. Кроме этого, Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубки Германии и УЕФА.

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"TODA MANO OFENSIVA ES FALTA"



Por lo menos así lo estipula el reglamento de la FIFA:



El balón le pegó en el brazo a Robert Lewandowski, entonces:



¿Por qué no invalidaron el gol del Bayern München?#MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/OyZbhbq3vL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 11, 2021