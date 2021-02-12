Левандовски рукой принес Баварии 6-й трофей – экс-арбитр ФИФА оценил резонансный эпизод
Форвард Баварии Роберт Левандовски стал соавтором единственного забитого гола в ворота Тигрес – правда, не совсем по спортивному принципу.
Единственный гол во встрече был забит Бенжаменом Паваром, которому мяч скинул польский форвард. Арбитры просмотрели видеоповтор на предмет возможного офсайда у Левандовски, однако не заметили игры рукой.
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"Замечательное решение, если он попал в офсайд, но непреднамеренная рука Левандовски также наказывается", – отметил экс-арбитр ФИФА Антонио Родригес в твиттере.
Напомним, мюнхенцы минимально обыграли мексиканский Тигрес (1:0) и стали Клубными чемпионами мира. Кроме этого, Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубки Германии и УЕФА.
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