Поляк публично заявил, что хочет покинуть Баварию. Клуб настаивает, чтобы 33-летний форвард отработал свой контракт, рассчитанный до следующего лета. Однако прощание уже сейчас смотрится идеальным вариантом.

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Дело в том, что поведение Левандовски разгневало других игроков Баварии. Они уже несколько месяцев обсуждают ситуацию и хотели бы, чтобы Роберта больше не было в команде. Подопечных Юлиана Нагельсманна не устраивает то, как эгоистично поляк ведет себя в публичном пространстве, сообщает The Athletic.

Напомним, что единственным реальным претендентом на Левандовски является Барселона. Каталонцы уже даже делали два предложения по трансферу, но Баварию хочет больше. В то же время мюнхенцы уже подписали замену, выкупив Садио Мане из Ливерпуля.

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